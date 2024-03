Mais uma vez, o programa Big Brother Brasil da Rede Globo nos provoca a refletir sobre as relações raciais no Brasil, nos servindo de reflexo sobre o quanto caminhamos no enfrentamento ao racismo e do muito o que ainda temos de obstáculos pela frente. Nesta edição de 2024, chama atenção o destaque inédito a um jovem preto retinto e a exposição do ódio despertado em pessoas brancas pela coragem dele em se posicionar no jogo e não fugir de brigas.