Racismo estrutural, alegado por Wanessa Camargo, não é álibi para racistas A cantora Wanessa Camargo, 41 anos, expulsa da atual edição do reality show Big Brother Brasil, postou um vídeo esta semana pedindo desculpas por suas atitudes contra o participante Davi, com o qual teve diversos embates. Wanessa, que pareceu estar obcecada em condenar todas as atitudes de Davi, atribuiu suas ações ao racismo estrutural. Veja o texto completo de André Santana