O 21 de março, data que a ONU definiu como o Dia Internacional Contra a Discriminação Racial, no Brasil se tornou, desde 2023, o Dia Nacional das Tradições das Raízes de Matrizes Africanas e Nações do Candomblé. Trata-se de um justo reconhecimento a uma das heranças civilizatórias legadas pelos povos africanos para a formação do Brasil. São heranças sagradas, preservadas e renovadas nos terreiros, casas, centros e templos em que se veneram Orixás, Inquices, Voduns e Encantados, que simbolizam as forças da natureza e um modo ancestral de viver o coletivo e o tempo das coisas e dos humanos.



Parte dessa história e da importância do Candomblé está sendo contada em horário nobre da televisão brasileira, na telenovela Renascer, da Rede Globo. A cada cena da personagem Inácia, interpretada com sensibilidade e talento pela atriz Edvana Carvalho, o Brasil se reencontra com um pedaço enorme da sua fé, que tentou-se esconder.



Assim como a personagem, que foi obrigada a esquecer suas heranças de fé, o povo brasileiro foi forçado a tratar tudo que veio da África como ruim, perigoso, do mal e que se deve combater. Contudo, acompanhar o renascimento de Inácia para a religiosidade deixado por seus antepassados tem sido uma oportunidade para o Brasil conhecer aquilo que foi ignorado e se reconhecer nos saberes sagrados ainda preservados pela religiosidade negra.



Nos diálogos de Inácia, principalmente com os representantes de outras religiões, como o padre e o pastor, ela apresenta ensinamentos para uma vida de comunhão, de respeito e de compreensão do poder que está em cada elemento da natureza. Com generosidade, ela vai explicando os elementos da sua fé e vai fazendo despertar nos líderes religiosos, e também nos telespectadores, os valores guardados nos ritos que buscam o íntimo encontro com os poderes que compõem a natureza, incluído os seres humanos. Inácia renasce para fé