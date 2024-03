A escravidão de base racista implantada no Brasil pelo colonialismo europeu deixou como herança pensamentos como o da participante Fernanda do Big Brother Brasil, edição 2024. Para a carioca, o lugar da pessoas como Davi é ocupando funções da baixa remuneração e desvalorização social.



Em conversa com a amiga Giovanna Pitel, na madrugada de ontem (28), Fernanda demonstrou seu incômodo com o favoritismo do baiano e sugeriu: "Vai arrumar um emprego de segurança em um prédio, não fod*".



Na divisão racial do trabalho, o sonho compartilhado inúmeras vezes no programa por Davi de se tornar médico esbarra no imaginário social racista de que pretos e pobres não podem ocupar profissões de prestígio e bons salários.



Da mentalidade racista alimentada pelas memórias da escravidão, passando pela fala "descontraída" e sincera de Fernanda, chegando às práticas excludentes do mercado de trabalho, é formado o ciclo de eliminações ao qual estão sujeitos jovens negros, impedidos de trilhar caminhos de prosperidade profissional e econômica. Leidy também recebeu ofensas racistas