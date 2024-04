Um governo de centro-direita ocupou o poder em Portugal com a posse na terça (3) do primeiro-ministro Luís Montenegro, 51, do Partido Social Democrata (PSD). Ele substitui António Costa, do Partido Socialista (PS), que, mesmo realizando uma gestão considerada de esquerda, não conseguiu barrar a onda de xenofobia e racismo, bem como o avanço da extrema-direita.



Em seu discurso de posse, o novo primeiro-ministro abordou a imigração, tema em destaque na campanha, e disse que quer "um país humanista e acolhedor, que não está nem de portas fechadas nem de portas escancaradas para a imigração".



Montenegro afirmou que a imigração tem de ser regulada, atrativa para profissionais qualificados, proativa com os jovens estudantes e capaz de reunir famílias, melhorando a sua integração à comunidade.



"Os portugueses querem que zelemos pela sua segurança e dos seus bens", disse o premiê, dialogando com a ideia disseminada pela extrema-direita que acusa a imigração pela insegurança no país.



Em entrevista à coluna, a doutora em sociologia e investigadora do ISCTE (Instituto Universitário de Lisboa) Cristina Roldão analisa que o resultado das últimas eleições no país gerou um cenário de turbulência governativa com uma "guinada geral à direita e o robustecimento das forças antidemocráticas".



"A representatividade feminina regrediu aos números de 2015 e o Chega tornou-se o partido com mais deputados racializados na Assembleia da República (...). O Chega, que elogia o salazarismo, escarnece da igualdade de gênero e acicata o racismo e a xenofobia, tornou-se a terceira força política", ressaltou a pensadora. Esquerda não rompeu com racismo e xenofobia