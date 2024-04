'Anjo troncho do Silício', Elon Musk quer lucrar com polarização política Elon Musk é mesmo um dos 'anjos tronchos do Vale do Silício' a colocar sua ambição por dinheiro e poder acima dos interesses humanistas e democráticos. O comportamento do dono do X (antigo Twitter) de ameaçar e desrespeitar a Justiça brasileira tem comprovado o quanto ele se encaixa bem na definição dada pelo cantor e compositor Caetano Veloso aos donos das grandes empresas de tecnologias digitais, as chamadas big techs. Veja o texto completo de André Santana