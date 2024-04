A cantora Wanessa Camargo expôs elitismo e muito preconceito durante sua participação no BBB 24, além de ter sido expulsa do programa em um momento oportuno, pois sua continuidade no reality poderia ter manchado ainda mais sua carreira. Encerrado o programa, agora ela parece querer tirar algum proveito do seu péssimo desempenho. Camargo ficou marcada pela obsessiva perseguição ao candidato Davi, que confirmou seu favoritismo vencendo a edição encerrada na última terça (16). O incômodo com a presença do motorista de aplicativo foi um misto de pavor, medo e ódio, bem ao modo como o racismo constroi na mentalidade da pessoas brancas uma aversão às pessoas pretas - ainda mais quando o preto ousa não se subordinar aos caprichos e privilégios da branquitude, como fez Davi desde o início da atração.