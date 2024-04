O show da cantora Ludmilla no Festival Coachella, na Califórnia, tinha tudo para só gerar boas notícias para a artista e para o Brasil. Trata-se da primeira apresentação de uma mulher afrolatina em um dos maiores festivais de música do mundo e contou, inclusive, com a voz da estrela Beyoncé anunciando a entrada da brasileira no palco.