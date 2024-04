Portugal celebra hoje os 50 anos da Revolução dos Cravos, movimento que pôs fim a mais de quatro décadas de ditadura e instaurou a democracia no país. Em 25 de abril de 1974, um grupo de jovens capitães do Movimento das Forças Armadas (MFA) instaurou um golpe de Estado que derrubou o regime autoritário, nacionalista, de inspiração fascista e altamente repressivo. O salarzarismo, como ficou conhecido o Estado Novo em Portugal pela centralidade da figura de Antônio de Oliveira Salazar, foi um dos maiores entraves para a eliminação do colonialismo português no século XX.