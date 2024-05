Um vídeo com o desabafo espontâneo de um cidadão não identificado em frente ao Copacabana Palace sobre os gastos investidos para o show da Madonna no Rio de Janeiro viralizou e provocou intenso debate nas redes sociais.



"É safadeza uma estrutura dessa, rapaz, investindo caro, R$ 60 milhões para Madonna andar daqui ali ó, cantar quatro músicas. E o povo sofrendo de fome, o povo sofrendo de estrutura, o trabalhador ganhando mil reais, e Madonna ganhando 60 milhões em um dia. A Madonna num hotel de luxo. E o povo? Sofrendo. O povo... saúde não tem, educação não tem, segurança não tem. Uma estrutura cara dessa aqui. Uma artista nem de casa nossa é, vem de fora. Dentro do Copacabana Palace, nosso dinheiro, nosso dinheiro. E o povo merece isso? O povo merece sim e merece muito mais. Além de arte, diversão e lazer, o povo merece respeito por parte dos gestores públicos, estes sim, os principais responsáveis pelos direitos básicos à educação, saúde, segurança pública e também cultura.



O apoio às críticas do cidadão é reforçado justamente por sabermos, como brasileiros, que a riqueza produzida no país, incluindo no campo das artes, do turismo e do entretenimento, não são revertidos para atender as necessidades básicas da população. Apesar do caráter democrático da cultura, o acesso e os benefícios gerados seguem a mesma dinâmica de desigualdade que estrutura o país.