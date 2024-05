O músico e filósofo Tiganá Santana é o curador da exposição 'Línguas Africanas que fazem o Brasil', aberta ao público no dia 24 de maio e em cartaz até janeiro de 2025, no Museu da Língua Portuguesa, em São Paulo. A mostra reúne instalações, esculturas, registros históricos, produções audiovisuais e demais obras artísticas que reforçam o que o artista já apresenta em sua trajetória musical: a íntima relação entre as línguas do continente africano, em especial da região subsaariana, como o iorubá, o eve-fom (ou ewe-fon) e as do grupo bantu, com a constituição do português falado no Brasil.