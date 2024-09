São gravíssimas as denúncias de assédio sexual contra o ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida. Assim como ele próprio disse, ao negar as acusações, "toda e qualquer denúncia deve ser investigada com todo o rigor da lei". É isso que todos esperam, sobretudo as pessoas e grupos sociais que mais precisam de políticas públicas de direitos humanos em um momento de aumento das ameaças e violações, com o crescimento da onda fascista que se ocupa do poder em várias partes do mundo e que no Brasil recente fez estragos devastadores.