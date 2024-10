Com a reeleição do prefeito Bruno Reis (União Brasil), aprovado por 78,67% dos eleitores de Salvador, e a votação histórica do PSol com o candidato Kleber Rosa, que alcançou a segunda posição no pleito, com 10,43%, o PT (Partido dos Trabalhadores) registrou uma derrota retumbante na Bahia.

O candidato apoiado pelo partido, Geraldo Junior, do MDB, atual vice-governador da Bahia - também apoiado pelo governador Jerônimo Rodrigues, pelo senador Jaques Wagner e outras figuras do petismo baiano -, teve o pior desempenho de um candidato do grupo nas últimas décadas.