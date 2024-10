Desde que o governo português anunciou a criação do Observatório do Racismo e Xenofobia, em 2023, o projeto recebeu fortes críticas. Isso porque organizações antirracistas portuguesas têm denunciado e protestado contra a ausência da pessoas negras, ciganas e imigrantes no órgão. O último ponto crítico aconteceu na última semana com o anúncio do Observatório de realizar um curso sobre racismo na Faculdade de Direito da Universidade Nova, só que ministrado apenas por docentes brancos. O anúncio do curso foi publicado no site da instituição e retirado após protestos de organizações sob a justificativa de que a escolha do corpo docente não havia sido finalizada. Afinal, como é possível promover uma discussão sobre racismo e xenofobia sem a participação daqueles que sofrem diretamente os impactos dessas discriminações?