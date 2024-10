O assassinato do comerciante de origem cabo-verdiana Odair Moniz, 43 anos, por agentes da PSP (Polícia de Segurança Pública) em Amadora, cidade da região metropolitana de Lisboa, no dia 21 de outubro, causou protestos e evidenciou a necessidade urgente do racismo ser criminalizado em Portugal.



Versões contraditórios circularam pelas redes sociais e, motivadas pelo ódio racial e xenofobia, tentaram apontar a vítima como um criminoso. As próprias autoridades policiais foram a público desmentir suposições de uma perseguição após furto de veículo e, ao contrário, confirmaram ser Odair o proprietário do carro que dirigia no momento da abordagem que resultou na sua morte.



A CNN Portugal apurou que a investigação do caso pela polícia judiciária portuguesa sugere ter havido uso desproporcional e injustificado de força, com recurso a meios letais. Além disso, os dois agentes da polícia envolvidos na morte de Odair Moniz reconheceram que não foram ameaçados pela vítima com uma faca.



Esta foi uma das mentiras que alimentaram discursos justiceiros e racistas na internet, reforçados por informações da imprensa, essas verídicas, do histórico criminal de Odair. Ele teria respondido à Justiça por roubo, receptação e condução sob o efeito de álcool, tendo cumprindo 13 meses de prisão há oito anos.



Desde então, sua ressocialização incluía a ocupação em um café, que abriu no bairro de Azambuja, em Amadora, onde morava com a esposa e dois filhos.



Apesar de ser confrontada por gravações em vídeos e relatos de testemunhas, a defesa dos agentes continua a alegar legítima defesa e cumprimento dos procedimentos aos quais foram treinados. Entidades querem a criminalização do racismo em Portugal