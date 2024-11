Em filme, Lula sugere relação melhor com republicanos do que com democratas É difícil prever quem vencerá a disputada eleição dos Estados Unidos: Kamala Harris ou Donald Trump. Mais difícil ainda é saber qual será a melhor gestão para as relações com o Brasil. O presidente Lula já teve a oportunidade de, ao governar o país, se relacionar tanto com democratas quanto com republicanos. No primeiro mandato, em 2003, era o Partido Republicano, com George W. Bush. Em 2009, o Partido Democrata venceu com Barack Obama. Veja o texto completo de André Santana