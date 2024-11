Propor a redução da carga horária dos trabalhadores brasileiros é realmente algo revolucionário em um país estruturado pelas relações escravocratas que persistem por séculos. Além das hierarquias coloniais nas relações formais de trabalho, ainda são muitos os casos de trabalhadores explorados em situações análogas à escravidão em fazendas nas profundezas do país e também nos "quartos de empregada" em residências urbanas, onde vivem as tais "famílias de bem" do Brasil.