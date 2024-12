A cantora Claudia Leitte, mais uma vez, fez sua fé pessoal falar mais alto e trocou o nome da orixá Iemanjá, divindade da religiosidade de matriz africana, por "Yeshua", o nome de Jesus em hebraico. O fato ocorreu no último sábado (14), no Candheal Guetto Square, espaço, intimamente vinculado às expressões da cultura negra e das tradições religiosas do Candomblé.