'Piada' de ministro do STJ prova como racismo está enraizado no Judiciário Ontem, o ministro do STJ João Otávio de Noronha, em tom de "piada", proferiu uma fala preconceituosa sobre baianos durante uma sessão de julgamento. A suposta "brincadeira" associou baianos à lentidão e à preguiça, o que não tem base alguma na realidade. A fala carrega consigo um histórico de racismo e discriminação que persiste em nossa sociedade, especialmente na mente, discursos e atos de representantes das elites de poder deste país. Veja o texto completo de André Santana