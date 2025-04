Entre 14 e 17 de abril, acontece na sede da ONU, em Nova York, a 4ª edição do Fórum Permanente de Afrodescendentes, com o tema "África e Pessoas Afrodescendentes: Unidos pela Justiça Restaurativa na Era da Inteligência Artificial".



O Brasil participará destacando as demandas que motivaram a criação do ODS 18, Objetivo de Desenvolvimento Sustentável de Igualdade Étnico-Racial, proposto pelo Brasil na 78ª Assembleia Geral da ONU, em 2023, que coloca o combate ao racismo no centro do desenvolvimento sustentável e da Agenda 2030 da ONU.



A coordenadora do Observatório ODS 18, Maria do Carmo Rebouças, especialista em Direito Internacional e professora da Universidade Federal do Sul da Bahia, representará o país no evento. Para ela, não é mais possível pensar políticas públicas de direitos humanos com base em um sujeito universal homem, branco, euroamericano.



"O ODS 18 vem com esse caráter de fazer com que as agendas, não só de direitos humanos, mas de desenvolvimento sustentável, pensem no combate à discriminação e ao racismo, a partir não somente desse sujeito coletivo, pessoas afrodescendentes e indígenas, mas também a partir da sua própria cosmovisão de mundo, do que é direitos humanos, do que é desenvolvimento", destaca. Justiça restaurativa e brutalismo policial