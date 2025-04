Estreou no dia 24 de abril, no Teatro Sesc Copacabana,, no Rio, um espetáculo em homenagem a Abdias do Nascimento (1914-2011), um dos mais importantes intelectuais brasileiros do século 20. Escritor, poeta, dramaturgo, ator, político, artista plástico e ativista, Abdias teve uma trajetória marcada por dedicação ininterrupta à luta contra o racismo, à valorização da cultura negra e à construção de espaços de protagonismo para os negros nas artes e na política.