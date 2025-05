Considerada a cidade culturalmente mais negra do Brasil, Salvador também carrega o peso de ser uma das capitais onde a população negra enfrenta os maiores índices de violência motivada pelo racismo. Essa contradição, muitas vezes não percebida aos olhos dos turistas, foi cuidadosamente observada por uma comitiva internacional de lideranças comprometidas com a justiça racial, que integram o SCoRE (Solidarity Council on Racial Equity); em português, Conselho de Solidariedade para a Equidade Racial — iniciativa global da Fundação W.K. Kellogg. O grupo visitou a capital baiana no início de maio.