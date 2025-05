O episódio mais recente do podcast Mano a Mano, comandado por Mano Brown e Semayat Oliveira, poderia ser mais uma oportunidade para o riso fácil, provocado pelo talento e a inteligência de Paulo Vieira — um dos principais nomes do humor brasileiro atual. No entanto, o que se ouviu foi um encontro marcado por depoimentos potentes, revelando as múltiplas camadas das subjetividades negras masculinas e os enfrentamentos com as marcas profundas deixadas pelo racismo.