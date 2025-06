A semana política no Brasil escancarou o teatro grotesco da extrema direita: enquanto Jair Bolsonaro e seus generais se acovardaram diante do Supremo Tribunal Federal, balbuciando contradições e evitando confronto com o ministro Alexandre de Moraes, seus aliados na Câmara dos Deputados protagonizaram um espetáculo ensaiado de gritos, interrupções e bravatas contra o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. A covardia dos acusados no banco dos réus contrasta com a falsa valentia dos parlamentares no plenário, que fazem das sessões públicas um set de vídeos para engajamento.