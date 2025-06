A atual remake da novela Vale Tudo, na TV Globo, reacende debates importantes sobre representatividade. Um deles é o da personagem Raquel, interpretada por Taís Araújo, uma mulher negra. Após chegar ao Rio de Janeiro sem recursos, ela empreende vendendo sanduíches na praia, e logo abre um restaurante com um sócio contando com um empréstimo bancário.



Para Nina Silva, CEO do Movimento Black Money, a trajetória de Raquel, embora ficcional, traz elementos autênticos da vivência de mulheres negras que empreendem. "Principalmente quando a gente fala em relação à resiliência, persistência, criatividade, a própria construção de negócios a partir da dor, da escassez", afirma. No entanto, ela faz um alerta: a novela romantiza e simplifica os obstáculos enfrentados por afroempreendedoras na vida real.



"O fato dela [Raquel] iniciar sua jornada empreendedora vendendo o sanduíche na praia simboliza o percurso de muitas mulheres negras que empreendem por necessidade, transformando os seus saberes ancestrais, cotidianos, tradicionais, como a culinária, vestuário, estética, cabelos etc, em uma oportunidade de renda e o desejo de ascensão social. Só que, diferente da realidade da personagem, no caminho de abrir esse negócio e crescer, a afroempreendedora enfrenta muito mais obstáculos, especialmente no âmbito do financiamento", pontua Nina Silva.



"O acesso ao crédito bancário é o grande gargalo, principalmente para começar. Mesmo com o negócio funcionando, conseguir um financiamento mais robusto para crescer é quase impossível. Isso está permeado por exclusões financeiras, burocracias e discriminações estruturais", afirma Nina.



De acordo com ela, os negócios tocados por mulheres negras muitas vezes surgem por necessidade, em contextos de informalidade, e operam com recursos limitados, o que dificulta a sustentabilidade e a expansão.



Essas dificuldades são amplificadas pela localização geográfica da maioria dos empreendimentos. "Muitos estão atuando em territórios periféricos e economicamente vulneráveis, com infraestrutura precária e, alguns espaços sofrem até mesmo com acesso à internet. A gente não pode esquecer que ainda tem 33% da população brasileira que sofre de pobreza digital, e isso está muito atrelado à região em que essas pessoas residem e trabalham", pontua Nina. Segundo ela, o CEP do empreendedor ainda pesa como fator discriminatório nos critérios de concessão de crédito.



Esse cenário é confirmado pela pesquisa realizada em 2022 pela Inventivos, Movimento Black Money e RD Station. O estudo mostra o crescimento do afroempreendedorismo, com protagonismo feminino, mas revela também que 48,6% dos entrevistados ainda não conseguiram faturar com seus negócios. "Nossos negócios nascem da subsistência, e não conseguem chegar ao nível de escala ou mesmo de sustentabilidade por falta de acesso a tecnologias e recursos", observa Nina.



Executiva em tecnologia com mais de 20 anos de experiência, Nina Silva é também colunista da MIT Sloan Review Brasil e da Exame, conselheira da Fiesp e foi reconhecida como uma das 100 afrodescendentes mais influentes do mundo pela MIPAD. Em 2021, foi considerada a Mulher Mais Disruptiva do Mundo pelo Women in Tech Global Awards.



Nina defende a urgência de políticas públicas mais estruturantes. "Precisamos de fomento direto, com investimentos intencionais na população preta, em determinadas regiões e em grupos vulneráveis com suas interseccionalidades, como mulheres negras. Acelerações que não olham para essas especificidades não são eficazes. É necessário fortalecer um ecossistema de negócios mais inclusivo e conectado", reforça. Movimento Black Money promove Inovahack, em São Paulo