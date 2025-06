As últimas movimentações do Congresso Nacional revelam uma estratégia que, sob o pretexto de enfraquecer o governo Lula, acaba por ferir diretamente os interesses da população brasileira.



A rejeição do decreto presidencial que alterava o IOF (Imposto sobre Operações Financeiras), uma medida voltada à correção da injustiça tributária e à redução do déficit fiscal, é apenas a face mais recente dessa ofensiva.



O decreto visava desonerar setores mais pobres e preservar investimentos em áreas sociais, ao passo que buscava formas de compensação pela via da tributação de rendas mais altas. No entanto, o que se viu foi a articulação de uma maioria parlamentar contrária à medida, numa votação realizada em plenário esvaziado, sem debate público consistente.



A rejeição não se deu por um cuidado com o bolso do cidadão comum, mas por pura oposição à atual gestão, e ainda uma resistência a qualquer tentativa de fazer os mais ricos contribuírem proporcionalmente com os rumos do país. Para muitos deputados, a contribuição dos mais ricos deve ser apenas em suas candidaturas, já que esse tem sido o compromisso de muitos mandatos: a defesa dos interesses de grupos com poder de pressão econômica ou política. Defesa dos interesses de grupos de pressão econômica