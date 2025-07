A crise instalada em Brasília, entre o Executivo e o Legislativo, terá uma oportunidade de aferição popular nas ruas de Salvador, nesta quarta-feira. As celebrações em homenagem às lutas pela independência do Brasil na Bahia ocorridas há 202 anos, além de rememorar o orgulho pelo povo brasileiro ter expulsado os colonizadores portugueses que persistiram no território nacional após o Grito do Ipiranga, são sempre uma oportunidade de manifestações das tensões políticas atuais.