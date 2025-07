Preta Gil e a coragem em nome próprio Preta Gil, 50, nos deixou neste domingo, 20 de julho, em Nova York, onde fazia um tratamento experimental após ter enfrentado, no Brasil, um câncer descoberto em 2023. A partida precoce da cantora nos faz olhar para sua trajetória artística e enxergar um símbolo de coragem e liberdade que pulsa em tantas mulheres, sobretudo negras, que seguem enfrentando preconceitos diários, principalmente quando ousam assumir seus corpos, sua sexualidade e seu desejo de brilhar. Com ela, "Preta" tornou-se nome próprio, sem deixar de ser adjetivo de quem não tem medo. E também sinônimo do verbo lutar, porque é preciso ter muita coragem para ser preta neste mundo, mesmo nascendo em uma família que ofereceu segurança e a possibilidade de sonhar. Veja o texto completo de André Santana