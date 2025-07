Neste 25 de julho, Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha e, no Brasil, Dia de Tereza de Benguela, a comunicóloga Katiúcha Watuze, 44, celebra as mulheres negras que, aos 40 anos ou mais, seguem abrindo caminhos para novas gerações. Integrante do time de curadoria e produção executiva do Festival Negritudes Globo, ela esteve em Salvador, nesta quinta-feira (24), para a segunda edição do evento na cidade e conversou com a coluna.