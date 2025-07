A escritora Conceição Evaristo, 78, vai integrar o Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável, o chamado Conselhão da Presidência da República. A cerimônia de posse ocorrerá durante a próxima reunião plenária do grupo, marcada para 5 de agosto, em Brasília. Reconhecida por sua produção literária comprometida com a memória e a luta do povo negro, Conceição é autora de romances como Ponciá Vicêncio (2003) e do premiado livro de contos Olhos D'Água (2014), além de ser a criadora do conceito de escrevivência, uma ferramenta teórica e metodológica para compreender as construções narrativas marcadas pelas experiências históricas, sociais e afetivas da população afro-brasileira.