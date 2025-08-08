"As bancas de heteroidentificação estão sendo sabotadas". Essa é a afirmação da escritora e pesquisadora Carla Akotirene ao comentar o caso de Samille Ornelas, 31, aprovada pela Lei de Cotas no curso de medicina da UFF (Universidade Federal Fluminense), mas impedida de efetivar a matrícula após ser considerada "inapta" pela banca avaliadora.

Nascida em Itanhém, no extremo sul da Bahia, e ex-aluna de escola pública, Samille foi aprovada em 2024 pelo Sisu na modalidade de cotas para pretos e pardos, com renda familiar per capita inferior a 1,5 salário-mínimo, para a UFF, em Niterói (RJ).