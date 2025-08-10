Neste fim de semana em que se celebra o Dia dos Pais, foi muito significativa a presença de Lázaro Ramos e Maíra Azevedo nos palcos de Salvador, provocando, cada um a seu modo, reflexões urgentes sobre paternidade e responsabilidades compartilhadas.



No palco da cidade natal, nesta sexta e sábado, 8 e 9, a jornalista, escritora e atriz Maíra Azevedo estreou 'E eu com tudo isso?', monólogo tragicômico, com direção geral de Magali Moraes e produção de Val Benvindo, que transforma em arte as dores e delícias da rotina de uma mãe sobrecarregada.



Entre risos e lágrimas, Maíra narra a maratona diária comum a muitas mães que se desdobram entre o cuidado com filhos de idades diferentes, pais idosos, trabalho, casa, preocupações com o corpo e a carreira, enquanto tenta conciliar amizades, negociar com um pai ausente e ainda exercitar a paciência com o pai presente.



Porque, mesmo quando são parceiros, muitos homens demonstram dificuldade em lidar com tarefas simples, como encontrar objetos dentro de casa, quanto mais com o desafio do cuidado integral dos filhos. Com humor afiado e crítica certeira, Maíra celebra a força das mulheres sem romantizar a sobrecarga, cobrando dos homens uma mudança real de postura.



É a inteligência da jornalista antenada, que conecta fatos pessoais a temas sociais e com graça e deboche dialoga com a plateia, com a mesma força cênica e desenvoltura dos vídeos da internet e comentários televisivos que a popularizaram. Gratidão às mulheres