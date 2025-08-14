O vídeo de 50 minutos publicado pelo influenciador e humorista Felipe Bressanim Pereira, conhecido Felca, no YouTube, denunciando a exploração, adultização e sexualização de crianças e adolescentes na internet, provocou um efeito imediato.

Em apenas seis dias, a ONG SaferNet registrou um aumento de 114% nas denúncias de pornografia infantil nas redes sociais.