Nesta quinta-feira (21), a professora Petronilha Beatriz Gonçalves e Silva assumiu a primeira titularidade da Cátedra Encontro de Saberes, da Pró-Reitoria de Inclusão e Pertencimento da USP.

Aos 81 anos, Petronilha é uma das mais importantes pesquisadoras brasileiras na área da educação para as relações étnico-raciais e figura central na implementação da Lei 10.639 de 2003, que tornou obrigatório o ensino da história e cultura afro-brasileira nas escolas. "Educação para as relações étnico-raciais não é disputar privilégios, é aprender a conviver e a construir juntos um projeto de nação", reflete.