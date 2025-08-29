A recente aprovação da lei que amplia a proteção de crianças e adolescentes na internet reacendeu um debate necessário sobre os riscos que o ambiente digital representa para os mais jovens.



A proposta, já aprovada pela Câmara e pelo Senado e que aguarda sanção do presidente Lula, cria um conjunto de regras jurídicas para as big techs com o objetivo de tornar a internet um ambiente mais protegido para menores de até 16 anos.



A adultização, a sexualização precoce e a pedofilia ganharam espaço nas discussões públicas. Mas há um elemento que segue relegado a segundo plano: o racismo.



Uma pesquisa recém-lançada pelo Aláfia Lab, intitulada "Brasil, mostra sua cara: retrato das vítimas de racismo online e o anonimato de seus agressores", revela que o racismo digital não apenas persiste como cresce de forma alarmante.



O estudo analisou dados de denúncias registradas no Disque Direitos Humanos (Disque 100) entre 2011 e 2025 e encontrou um aumento vertiginoso: só em 2024 foram 452 casos reportados, o maior volume da série histórica.



Entre os grupos mais vulneráveis estão as mulheres e os menores de idade. Já a maior parte dos suspeitos têm entre 25 e 40 anos.



Das vítimas que declararam gênero e idade, as mulheres concentram 61% dos registros, já a violência contra crianças e adolescentes aparece em 11% dos registros. Isso reforça que o racismo, especialmente online, não atua de forma isolada, mas frequentemente se entrelaça com outras formas de opressão estrutural, como a misoginia e a violência infantil. A violência doméstica representa quase 10% dos casos, indicando que as agressões também vêm da pessoas com quem as vítimas mantêm vínculos afetivos.



"Percebemos um crescimento vertiginoso do racismo digital, com uma naturalização dessas práticas. As pessoas se sentem à vontade para proferir discursos racistas nos ambientes digitais com consequências graves, como retração psicológica, insegurança e ataque à autoestima das pessoas negras", afirma Letícia Alcântara, jornalista, doutoranda em Comunicação na Universidade Federal da Bahia e pesquisadora responsável pelo estudo.



Segundo ela, o crescimento das denúncias pode ser lido sob dois ângulos: o aumento real do discurso de ódio na sociedade, potencializado pelo anonimato online e pela omissão das plataformas digitais e, por outro lado, o engajamento maior da pessoas negras em debates potencializados pela própria internet, tornando as pessoas mais conscientes em denunciar e buscar justiça.



"Porém, vemos que os outros debates sobre riscos da internet ganham mais visibilidade. O racismo acaba sendo diluído entre os crimes de ódio na internet", critica.