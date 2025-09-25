A decisão da Alerj (Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro) de aprovar o pagamento de gratificação a policiais que "neutralizarem" criminosos representa um grave retrocesso na política de segurança pública brasileira.

Sob o disfarce de incentivo ao desempenho, a medida recria, em novas bases, a chamada "gratificação faroeste", que existiu no Rio de Janeiro entre 1995 e 1998, e foi abolida pela própria Alerj após denúncias e estudos demonstrarem seu efeito devastador: aumento das execuções sumárias e naturalização da letalidade policial.