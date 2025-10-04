O último fim de semana deveria ser mais um daqueles em que os bairros pobres de Salvador se enchem de riso, alegria e boa comida em homenagem a Cosme e Damião, sincretizados como Erês nas religiões de matriz africana. Essa data já foi símbolo de infância e coletividade, com crianças correndo atrás de balas, os adultos dividindo pratos de caruru e ruas se transformando em espaço de festa e afeto. Mas esse cenário, nos últimos anos, foi substituído pelo silêncio das ruas interrompido pelos gritos de desespero de mães e vizinhos. Muita gente reclamando da ausência dos festejos que antes eram inúmeros. A violência nos bairros é a causa mais apontada por quem guarda na memória as imagens de comunidades negras repletas de música e diversão nessas datas comemorativas ou em simples domingos.