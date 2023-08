Bolsonaro dispensa Wassef e reúne defesa em preparação para depoimento à PF O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) se prepara com 48 horas de antecedência para o depoimento à PF na quinta-feira (31). Ele vai explicar sobre as joias e presentes recebidos enquanto ele comandava o país. Assessores mais próximos e advogados viajaram hoje a Brasília e passaram o dia na sala do ex-presidente na sede do PL na capital federal. Veja o texto completo de Carla Araújo