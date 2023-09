Joias: Sem citar Bolsonaro, defesa de Wassef nega combinação em depoimento O advogado de Frederick Wassef divulgou nesta segunda-feira (4) uma nota à imprensa para afirmar que o seu cliente estaria sendo vítima de especulações com "versões fantasiosas e inverossímeis" a respeito do seu depoimento à Polícia Federal. Wassef foi uma das oito pessoas intimadas a depor no caso que apura a suposta venda de joias que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ganhou de presente quando era chefe de estado. Veja o texto completo de Carla Araújo