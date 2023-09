Cotado para vaga no STF, Messias lança programa com foco em mulheres negras Um dos nomes fortes na bolsa da apostas para a vaga no STF (Supremo Tribunal Federal), o advogado-geral da União, Jorge Messias, vai lançar nesta terça-feira (5) um programa para oferecer cursos e bolsas de estudo a pessoas negras em situação de vulnerabilidade socioeconômica. O objetivo é dar condições para quer esse grupo da pessoas possa se preparar e prestar concursos da área da advocacia pública. A iniciativa é uma parceria com o Ministério da Igualdade Racial, de Anielle Franco. Veja o texto completo de Carla Araújo