A vice-governadora Celina Leão (PP-DF) cancelou a sua participação no UOL Entrevista nesta quarta-feira (6), após uma ordem do governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB). A equipe de segurança da vice-governadora já tinha feito a inspeção no local. A coluna procurou o governador e sua assessoria, mas ainda não obteve retorno.