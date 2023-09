A operação deflagrada hoje pela Polícia Federal que investiga irregularidades na compra de coletes balísticos para a intervenção do Rio de Janeiro em 2018 faz parte de um "jogo político", na avaliação da pessoas próximas ao general Braga Neto. O general da reserva, que foi candidato a vice na chapa do ex-presidente Jair Bolsonaro no ano passado, tem sido apontado pelo PL como alternativa para concorrer à Prefeitura do Rio de Janeiro, no ano que vem.