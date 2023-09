O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) tem previsão da alta para a próxima sexta-feira (15), mas deve passar mais uns dias em São Paulo antes de retornar a Brasília. Segundo o assessor e advogado do ex-presidente Fábio Wajngarten, Bolsonaro ficará hospedado no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista, a convite do governador Tarcísio de Freitas. A previsão é que ele volte para Brasília na terça-feira.