General Heleno: "Nunca participei de reuniões para tratar de golpe" Após o depoimento do tenente-coronel Mauro Cid à Polícia Federal afirmando que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) consultou a cúpula das Forças Armadas sobre um possível golpe após a eleição, o general Augusto Heleno, ex-ministro do GSI (Gabinete de Segurança Institucional) e um dos principais conselheiros militares de Bolsonaro, negou qualquer negociação para um golpe. "Nunca participei de reuniões para tratar do assunto golpe. O Presidente decidiu não realizar ações fora das quatro linhas da Constituição. Nunca houve clima para atividades ilegais", declarou Heleno à coluna. Veja o texto completo de Carla Araújo