Crítico da atuação do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, o presidente Lula decidiu fazer um aceno para iniciar uma 'nova relação' com o presidente do BC e vai recebê-lo nesta quarta-feira (27), no Palácio do Planalto.

A reunião, marcada para as 17h30, contará com a presença do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O encontro foi divulgado na agenda oficial do presidente.