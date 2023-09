A decisão do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) de excluir as Forças Armadas do rol das entidades fiscalizadoras das urnas eletrônicas foi recebida com 'tranquilidade' pela cúpula do Exército. À coluna, o Comandante do Exército, general Tomás Paiva, minimizou qualquer tipo de desgaste com o TSE e declarou que não tem "nenhum problema" de os militares saírem da comissão. O general reforçou ainda que a participação não tinha sido uma iniciativa dos militares de participar e sim do próprio TSE.