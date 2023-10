Presidente da CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) e responsável por marcar a sabatina dos indicados para ocupar uma cadeira no STF (Supremo Tribunal Federal), o senador Davi Alcolumbre (União Brasil-AP) já fez chegar ao presidente Lula (PT) que não pretende alongar o rito para a aprovação do nome que será indicado para o lugar da ministra Rosa Weber, já aposentada. A aliados no Congresso, Alcolumbre tem afirmado que seu objetivo é, assim que Lula fizer a indicação, dar celeridade ao processo, da mesma forma como aconteceu no caso de Cristiano Zanin.