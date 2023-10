O Comando Militar do Sudeste já liberou 320 militares que estavam aquartelados por conta do sumiço de 21 metralhadoras do Arsenal de Guerra de São Paulo em Barueri, na Grande São Paulo. Apesar disso, outros 160 militares continuam 'presos' enquanto as investigações continuam. Segundo apurou a coluna, a avaliação da cúpula do Exército é que é praticamente impossível que o caso não tenha a participação de gente do quartel.