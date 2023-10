O Comandante do Exército, general Tomás Paiva, exonerou o tenente-coronel Rivelino Barata de Sousa Batista, que era o diretor do Arsenal de Guerra de São Paulo do quartel de Barueri (SP). Fontes do Exército disseram à coluna que a decisão de retirar o militar da função está relacionada ao roubo de armas da unidade militar, mas ressaltaram que isso não significa que o tenente-coronel tenha envolvimento direto com o furto das armas.