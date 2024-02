Comandante do Exército afastará militares alvos da PF O comandante do Exército, general Tomás Paiva, já avisou internamente que os quatro militares da ativa que são alvos da operação de hoje serão afastados de suas funções. Segundo apurou a coluna, a avaliação feita pela cúpula do Exército é que as medidas judiciais contra os oficiais precisam ser respeitadas e que é preciso "individualizar a culpa" e que "quem errou tem que responder". Veja o texto completo de Carla Araújo